Ерохин: «Ростов» не придаёт особого значения победе над «Томью»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Томью» (6:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Не считаю, что это победа на классе. Первые минуты встречи дались нам тяжело. Мы привыкали к сопернику, к полю. Затем поймали кураж и забили несколько мячей.
Сейчас нужно забыть об этой игре и готовиться к матчу с ''Манчестер Юнайтед''. Отмечу, что мы не придаем особое значение этой победе, так как всегда готовимся к каждому отдельному матчу, идём от игры к игре.
У нас не бывает проходных матчей, мы максимально выкладываемся в любом из них. Мы дадим бой ''МЮ''! Собираемся играть с ним на все 100%», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.