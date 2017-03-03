Победа над «Томью» стала самой крупной для «Ростова» в истории ЧР

«Ростов» разгромил «Томь» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:6.
Победа над «Томью» стала самой крупной для «Ростова» в истории чемпионата России. До этого жёлто-синие два раза выигрывали с преимуществом в пять голов: в 1996 году «Ростов» (тогда именовавшийся «Ростсельмаш») со счётом 7:2 разгромил «КамАЗ-Чаллы», а в 2006 году донская команда победила «Шинник» — 6:1.
Кроме того, игра с «Томью» стала для «Ростова» 700-й в высшем дивизионе России.