Гвардиола устал от вопросов по поводу Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил журналистов больше не задавать ему вопросов относительно нападающего Серхио Агуэро.
После прихода в клуб Габриэла Жезуса аргентинец лишился места в стартовом составе, но после того, как бразилец получил травму, вновь является главной атакующей силой «горожан». 28-летний Агуэро недавно заявил, что хочет остаться в клубе, но всё прояснится в июне.
«Я говорил об этом 10 раз. Вы знаете моё мнение. Я не могу на каждой пресс-конференции отвечать на вопросы о Серхио Агуэро.
Он счастлив, я счастлив, мы счастливы. Я отвечал 10 раз, хватит, пожалуйста», — приводит слова наставника «Манчестер Сити» Sky Sports.