Оздоев: уход из «Рубина» — моя инициатива, Грасия отказывался меня отпускать

Полузащитник Магомед Оздоев, перешедший зимой на правах аренды из «Рубина» в «Терек», рассказал, что уход из казанского клуба был его инициативой, а главный тренер команды Хави Грасия сначала не хотел его отпускать.
«Уход из «Рубина» — моя инициатива. Ситуация была непростой: Хави Грасия отказывался меня отпускать. В последнем разговоре с ним мне удалось объяснить, что на данном этапе мне нужно время, и мы сошлись на том, что лучше будет покинуть команду», — поведал хавбек.
24-летнего Оздоева спросили, советовался ли он с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым перед арендой в «Терек».
«Станислав Саламович всегда говорил, что футболист сборной должен регулярно играть. Был такой разговор. Думаю, он одобрит любой переход игрока сборной. Главное, чтобы этот футболист играл на постоянной основе и прогрессировал», — заявил Оздоев в интервью Федеральному агентству новостей.