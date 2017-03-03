Сафарьян: в сборной Калачёв никому не говорил, что не хочет играть за неё

Заместитель председателя белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв не сообщал федерации о намерении прекратить играть за сборную Беларуси. По словам Сафарьяна, 35-летний хавбек будет вызван на ближайший сбор национальной команды.
«Возвращение Калачёва в сборную? Слово «вернуть» – не тот термин, который нужно применять к этой ситуации. Кроме вашего цеха, никто с Калачёвым ещё не прощался. В сборной он никому не говорил, что не хочет играть за неё. Ни у Игоря Николаевича (Криушенко. — Прим. „Чемпионата“), ни у руководства федерации нет информации, что он завершил своё выступление в национальной команде. Где-то поймали Тимофея на эмоциях в не самый лучший момент его взаимоотношений со сборной. Его слова ещё не значат, что решение принято окончательно. Тимофей обязательно будет приглашён на сбор 20 марта», — цитирует Сафарьяна by.tribuna.com.
В декабре 2016 года Калачёв в интервью изданию «Прессбол» заявил: «Решил завершить выступления за сборную Беларуси. За страну я играю на протяжении 16 лет. Начинал ещё в «молодёжке», уровень уже тогда был высок, мы вышли на Евро в 2004-м. Это большой срок. Все эти годы во всех матчах я отдавался полностью, себя не жалел. Не вспомню ни одной игры, где бы не бился, не выкладывался. В плане результата, конечно, бывали неудачи, но я не могу себя упрекнуть. И вот решил подвести черту. Считаю, пришло время».