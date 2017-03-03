Данильянц: для Моуринью воспоминания от матчей с Бердыевым не особо позитивные

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между командами пройдёт 9 марта, ответная — 16 марта.
«Для Моуринью, скорее всего, воспоминания после матчей с Бердыевым не особо позитивные. Тогда мы должны были побеждать, но добились ничьей, упустили победу в конце матча, затем в гостях потерпели поражение. Вообще, качественная игра получилась.
Качество нашего газона одинаковое для любой команды, но проблемой станет. Наверное, смотрели, на каком превосходном газоне играли манкунианцы в финале Кубка английской лиги — реальный ковёр. Выходит, англичане приедут к нам и будут удивлены», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
«Рубин» Курбана Бердыева встречался с «Интером» Жозе Моуринью в групповом этапе Лиги чемпионов—2009/10. В Милане итальянцы победили со счётом 2:0, а в Казани команды сыграли вничью — 1:1.