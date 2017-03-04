Моуринью считает, что Ибрагимович заслуживает «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что нападающий манкунианцев Златан Ибрагимович заслуживает «Золотой мяч» и может завоевать эту награду по итогам 2017 года. В текущем сезоне шведский форвард забил за «красных дьяволов» 26 голов.
«Думаю, сделанное им — невероятно: количество забитых голов, оба матча на «Уэмбли», трофеи, его значение для команды. Думаю, он совершенно феноменален. Я знаю о Криштиану Роналду и Лионеле Месси. Знаю, что они делают, но я не могу поверить, что этот большой человек с такой карьерой никогда не выигрывал „Золотой мяч“.
Так почему бы не в этом сезоне, если он сможет сделать что-то особенное? Если он сможет выиграть больше трофеев, добраться до финала Лиги Европы в Стокгольме. Почему бы не этому 35-летнему человеку получить заслуженную награду?» – приводит слова Моуринью официальный сайт „Манчестер Юнайтед“.