«Ливерпуль» — «Арсенал»: Озил пропустит матч из-за болезни

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил из-за болезни не сыграет в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
По информации Goal, 28-летний футболист не поехал с «канонирами» в Ливерпуль, так как простудился. Из-за болезни Озил был отправлен в среду домой с тренировки.
Немецкий футболист должен вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится в Лондоне 7 марта.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Энфилд» 4 марта. Начало — в 20:30 мск.