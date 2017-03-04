Коларов и Компани готовы помочь «Манчестер Сити» в матче с «Сандерлендом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитники команды Александар Коларов и Венсан Компани восстановились после травм. Оба они смогут принять участие в матче 27 тура АПЛ с «Сандерлендом».
«Коларов восстановился. Компани было трудно в последнее время, на тренировке он получил небольшое повреждение. Но серьёзной травмы не было. Вчера Компани тренировался с нами, он готов вернуться в состав. Надеюсь, он поможет нам в последние месяцы сезона», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».
Матч «Сандерленд» — «Манчестер Сити» состоится 5 марта, начало — в 19:00 мск.