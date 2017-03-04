Бекхэм будет вести ежедневное обучающее шоу для юных футболистов в Китае

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм будет ежедневно появляться на китайском государственном телевидении с серией обучающих телепередач для юных футболистов. Шоу будет выходить в эфир 365 дней в году, начиная со следующего месяца, сообщает Mirror.
Обучающие передачи будут транслироваться на канале CETV, зрительская аудитория которого составляет около 971 млн человек.
Бекхэм откликнулся на просьбу президента Китая Си Цзиньпина, который верит, что англичанин может вдохновить новое поколение китайских футболистов.