Почеттино не намерен работать в «Барселоне»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что его не интересует работа на посту наставника «Барселоны». Наставник сине-гранатовых Луис Энрике уже сообщил, что по окончании нынешнего сезона покинет каталонский клуб.
«Я очень хорошо знаю всё, что происходит в таких случаях. Но я не планирую покидать «Тоттенхэм», поскольку работаю в одном из лучших клубов Европы. Я видел список претендентов на этот пост. Кажется, там сто имён. И то, что моё имя также упоминают, я не воспринимаю как лесть», — приводит слова Почеттино испанское интернет-издание Sport.