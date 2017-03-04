Конте: продление контракта с Мозесом — не аванс и не подарок

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал продление контракта с полузащитником Виктором Мозесом. Новый договор 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.
«Во-первых, стоит отметить, что Мозес заслужил новый контракт. Он отличный парень, отличный игрок, у него прекрасная техника и желание биться до конца. Он заслужил это.
Когда я посмотрел на него на предсезонной подготовке, я понял, что этот футболист останется в команде до конца сезона. Я говорил, что надеюсь, что он рад этому, и он сам говорил, что счастлив остаться и проявить себя, доказать, что он готов играть за основную команду «Челси». Я очень им доволен, он полностью заслужил контракт, никаких авансов или подарков», — цитирует Конте сайт «Челси».