В Италии утверждают, что Тотти рассматривает возможность завершения карьеры

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти недоволен своим положением в команде и рассматривает возможность завершения карьеры, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, 40-летний футболист недоволен небольшим количеством игрового времени, в связи с чем собирается обсудить своё будущее с владельцем клуба Джеймсом Паллоттой. Если Тотти не договорится о продлении контракта с «Ромой», то может завершить карьеру и занять должность в структуре клуба или в федерации футбола Италии.
В нынешнем сезоне Тотти принял участие в 19 матчах (шесть – в основе) во всех турнирах и забил три гола.