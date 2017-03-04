Конте: игрокам «Челси» нужно действовать предельно внимательно против Кэрролла

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 27-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэм Юнайтед», который состоится 6 марта, выразил мнение, что игроками его команды нужно действовать внимательно против форварда соперника Энди Кэрролла.
«Кэрролл, конечно, является очень хорошим игроком. Он очень силён физически. Игрокам «Челси» нужно действовать предельно внимательно против Кэрролла. Нужно быть внимательными и по отношению ко всем остальным футболистам «Вест Хэма». Постараемся найти решение, как лишить соперника главных козырей. При этом важно сыграть в свой футбол, по своей философии», — цитирует Конте Squawka.