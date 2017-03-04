Оланаре: очень жду матча с «Зенитом», чтобы увидеть переполненные трибуны

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 4 марта в Москве на стадионе «Арена ЦСКА», начало запланировано на 16:30 по московскому времени.
«Ребята много рассказывали о новой арене, и я счастлив, что клуб завершил этот проект, это грандиозный успех. Очень жду матча, чтобы увидеть переполненные трибуны, выйти на поле и постараться забить гол. Сейчас для меня это главная мечта», — цитирует Оланаре пресс-служба ЦСКА.
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