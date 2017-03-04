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Каннаваро: говорил с Мертенсом и Лукаку о переходе в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

4 марта 2017, суббота. 10:34. Футбол
Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро сообщил, что обсуждал возможность перехода в свою команду с полузащитником «Наполи» Дрисом Мертенсом и форвардом «Эвертона» Ромелу Лукаку. Наставник также отметил, что хавбек «Ромы» индонезийского происхождения Раджа Найнгголан является интересным вариантом для китайских клубов в связи с ведением лимита на легионеров.

«Я разговаривал с Мертенсом о переходе в наш клуб. Однако, когда это случилось, он стал регулярно забивать за «Наполи». В любом случае это были только разговоры. Есть несколько бельгийских игроков, которые могут быть интересны чемпионату Китая. Например, очень интересен Раджа Найнгголан, который может иметь азиатский паспорт. Это будет важным фактором, когда в китайской Суперлиги появится правило о не более трёх игроков из-за рубежа в команде.

Также говорил с Лукаку, но проблема в том, что «Эвертон» не хочет его отпускать. Тот факт, что он молод, не проблема. Того же Оскара это не остановило. Лукаку был бы идеальным приобретением для клуба из чемпионата Китая», — цитирует Каннаваро Het Nieuwsblad.
Источник: Het Nieuwsblad Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Рома ФК Эвертон Дрис Мертенс Раджа Найнгголан Ромелу Лукаку Фабио Каннаваро Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
4 марта 2017, суббота
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