Защитник «Милана» Романьоли восстановился от травмы перед игрой с «Кьево»

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли, который в начале февраля получил повреждение приводящей мышцы бедра, вернулся в строй, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний футболист пропустил четыре недели из-за травмы, однако попал в заявку команды на домашний матч 27-го тура чемпионата Италии с «Кьево». Встреча состоится сегодня (начало игры – 22:45 по мск). Другой защитник команды Иньяцио Абате в заявку не попал, так как продолжает залечивать повреждение глаза.
В этом сезоне Романьоли принял участие в 20 матчах за «Милан» в чемпионате Италии.