Начо: в 12 лет врач сказал, что мои дни в футболе сочтены

Защитник мадридского «Реала» Начо сообщил, что мог закончить с футболом ещё в 12 лет.
«Диагноз „сахарный диабет“ мне поставили в 12 лет. К тому моменту я уже два года был „на карандаше“ у „Реала“, поэтому период был сложным. Помню, как ехал в больницу, хотя должен был находиться на турнире в составе „Реала“. Принимавший меня врач-эндокринолог сказал, что мои дни в футболе сочтены. Концовка той недели была кошмарной. Через три дня я встретился с доктором Рамиресом, который в итоге стал моим эндокринологом, и к которому я по-человечески привязан. Он сказал мне противоположные вещи — мол, о завершении карьеры не может быть и речи. В результате именно этот момент и оказался ключевым, поскольку при моей болезни физические нагрузки крайне важны. С понедельника моя жизнь началась заново.
Конечно, сложности есть, ведь следить за собой нужно в три раза пристальнее, чем обычному человеку, но и у этого момента есть свои плюсы. Необходимо следить за своим питанием и отдыхом, а также постоянно держать при себе всё необходимое — инсулин, измеритель сахара и прочее. Это повышает уровень ответственности.
Никаких ограничений у меня нет. Мне повезло, что я могу играть в футбол на высочайшем уровне. Люблю заниматься другими видами спорта, ведь очень важно оставаться в форме. Стараюсь разнообразить физические нагрузки. В отпуске люблю кататься на велосипеде вокруг гор. Занимаюсь дуатлоном, триатлоном. Диабет не мешает мне делать то, что я хочу», — цитирует Начо сайт УЕФА.