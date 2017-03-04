Клопп: летом «Ливерпуль» будет тратить деньги на новых игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что мерсисайдцы намерены укрепить состав ближайшим летом.
«Мы всё ещё должны сделать правильные трансферы. На высшем уровне без этого никуда. Если показываешь футбол топ-класса, никто даже не заикнётся о трансферах, но если у команды проблемы, каждый будет спрашивать об усилении состава. Такова ситуация, в которой мы находимся, и мы уже работаем над этим. Летом „Ливерпуль“ будет тратить деньги на новых игроков.
Сколько именно будет новичков? Несколько», — цитирует Клоппа Goal.