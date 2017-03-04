Злоумышленники могли использовать «Инстаграм» Терри для ограбления его дома

Особняк защитника «Челси» Джона Терри был ограблен на несколько тысяч евро в то время, пока игрок с женой находился на лыжном курорте, сообщает The Sun.
По информации издания, сотрудники полиции считают, что злоумышленники выбрали дом 36-летнего футболиста не случайно. Грабители могли узнать о том, что дом пустеет, из аккаунтов игрока и его жены в «Инстаграме», в которых пара выкладывала фотографии с курорта. Кроме того, на основе предыдущих фото и видеоматериалов из их дома в социальной сети преступники могли спланировать, какие именно вещи они хотят украсть из особняка семьи Терри.