Лэмпард: я чувствую, что отдал футболу все силы

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший игровую карьеру, отметил, что не жалеет о своём решении.
«Я наслаждаюсь уходом на пенсию, я отдал все силы в своей карьере и знаю, что мне сейчас комфортно. Сейчас самое подходящее время перейти к следующему этапу жизни. Мне нравится проводить время с семьей, думать о разных вещах и о том, что я собираюсь делать дальше. Я всегда буду находиться в футболе, потому что это моя жизнь. Сейчас я переживаю хороший промежуточный период.
Я не так уж сильно скучаю по футболу и не думаю, что это плохо. У меня будут мимолетные желания вернуться, но я чувствую, что отдал футболу все силы. Я поступил правильно», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
Лэмпард начинал карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». В 2001 году полузащитник перешёл в «Челси», где провёл 13 лет. С 2014 по 2015 год он выступал за «Манчестер Сити», а прошлый сезон провёл в «Нью-Йорк Сити». Фрэнк является лучшим бомбардиром «Челси» всех времён. На его счету 211 голов в 648 матчах.