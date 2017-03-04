Лингард: в «Манчестер Юнайтед» у Ибрагимовича прозвище «Бог»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» полузащитник Джесси Лингард и нападающий Маркус Рашфорд рассказали, какие прозвища носят их одноклубники, сообщает The Sun.
Лингард сообщил, что у шведского форварда Златана Ибрагимовича в команде прозвище «Бог». «Также ему подходит «Зверь», так как его ментальные характеристики настолько же высоки, как и игровые», — добавил Рашфорд.
Игроки также сообщили, что нападающего Уэйна Руни в команде величают «Легендой», голкипера Давида де Хеа – «Липким», а защитника Криса Смоллинга называют «Голосом» за его постоянное желание поговорить.