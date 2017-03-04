Билич: считаю этот сезон отличным для себя и «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич признался, что получил много опыта в этом сезоне.
«Я считаю этот сезон отличным для себя, для команды и для клуба, потому что в нынешнем сезоне мы испытали много негативного, много позитивного, но прежде всего — много нового. Я был тренером сборной своей страны, я возглавлял „Бешикташ“ в Турции, где давление даже больше, чем здесь.
В общем, я немного привык к этой работе, но был ли этот сезон настолько уж трудным? Да, он получился непростым, но знаете, как говорят? Всё, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Это здорово, потому что теперь мы получили отличный опыт. Для меня лично, для каждого игрока, для команды и для клуба. Конечно, я очень недоволен началом сезона, но всё же этот опыт был бесценен», — цитирует Билича Sky Sports.