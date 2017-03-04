Эллардайс: Бентеке не будет диктовать «Кристал Пэлас» свои желания

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс прокомментировал информацию о том, что нападающий Кристиан Бентеке сообщил о своём желании покинуть клуб.
«Бентеке сказал, что хочет уйти из команды летом? Он подписал контракт на пять лет, поэтому это мы скажем ему, что делать. Он является игроком команды и не будет диктовать клубу свои желания. Кристиан поставил подпись под соглашением по своей воле. Если обе стороны придут к согласию о его уходе, тогда другое дело. Однако, не думаю, что он действительно такое сказал на данном этапе сезона. Это похоже на спекуляцию», — цитирует Эллардайса Sky Sports.