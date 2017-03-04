Румменигге: «Бавария» хотела бы избежать встречи с «Ювентусом» в 1/4 финала ЛЧ

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб хотел бы избежать встречи с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов надо идти шаг за шагом. Большие клубы хотят встретиться друг с другом как можно позже, так что, надеюсь, мы не сыграем с „Ювентусом“ в 1/4 финала.
Мы не забыли две игры прошлого сезона, они получились очень интересными, и нам повезло пройти дальше. После первого матча казалось, что всё потеряно, но в итоге нам удалось отыграться и пройти в следующий раунд», — цитирует Румменигге Tuttosport.