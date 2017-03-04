Агент: ищем для Зозули новую команду, но пока нет никаких вариантов

Владимир Кузьменко, агент нападающего «Бетиса» Романа Зозули сообщил, для игрока ведутся поиски новой команды, однако никаких вариантов пока нет.
«До понедельника должно решиться много вопросов. Уже известно, что в «Райо Вальекано» он не будет играть. В «Бетис» он всегда сможет вернуться для тренировок, но не сможет играть. Мы работаем, чтобы найти другую команду. Вариантов на данный момент нет никаких. Просматриваем чемпионаты, где трансферное окно ещё открыто. Роман не тренируется. Он сейчас с семьей – отдыхает до понедельника», – цитирует Кузьменко ua.tribuna.com.
Также Кузьменко отметил, что «Райо Вальекано» готов платить зарплату Зозуле до конца арендного соглашения.
Ранее ФИФА разрешила форварду перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов. Зимой фанаты «Райо Вальекано» сорвали трансфер игрока в свой клуб, обвинив Зозулю в нацизме и потребовали его ухода.