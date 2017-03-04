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Моуринью: если «МЮ» пройдёт «Ростов», надо будет серьёзно подумать о Лиге Европы

4 марта 2017, суббота. 12:55. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах манкунианцев на ближайшие недели.

«Занять второе место в АПЛ будет сложно, но вполне возможно. Первое место — это уже нереально, а вот второе — вполне. И мы будем за него бороться. Лига Европы — очень сложный турнир, но для нас это цель. Если мы обыграем „Ростов“, то окажемся в четвертьфинале. Тогда нам нужно будет серьёзно подумать о Лиге Европы, потому что на данный момент мы только в 1/8 финала.

Выйдя в четвертьфинал, начинаешь чувствовать запах финала, а затем в определённый период сезона я должен буду проанализировать игру и готовность команды, состояние отдельных игроков, и, если нужно будет сделать выбор, я его сделаю. Предварительно я поделюсь своими планами с руководством „МЮ“, но пока об этом рано говорить.

Пока что всё выглядит так: игра против „Борнмута“, игра против „Ростова“, игра против „Челси“ в Кубке Англии, снова игра против „Ростова“, а потом будем смотреть на результаты и думать», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Жозе Моуринью
Новости. Футбол
4 марта 2017, суббота
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