Почеттино: Кейн вечно просит разрешить ему провести дополнительную тренировку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о желании форварда Гарри Кейна заниматься дополнительно.
«Иногда он расстраивается, потому что хочет дополнительно позаниматься днём, а мы говорим: «Нет, сейчас не время, давай завтра». Он отвечает: «Нет, я хочу позаниматься сегодня днём, я хочу дополнительную тренировку!».
Я ему отказываю: «Гарри, нет, нет». А он такой: «О, да брось, я чувствую себя хорошо, я не устал». Я всё равно отказываю, но он не отстаёт. В конце концов я говорю: “Ладно, у тебя 30 минут». И нам приходится звать двух или трёх вратарей из академии. Это показывает его решительность и характер», — цитирует Почеттино Sky Sports.