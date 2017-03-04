Икарди: ушёл из «Барселоны», потому что такой стиль игры мне не подходит

Нападающий «Интера» Мауро Икарди объяснил, почему покинул «Барселону», в системе которой играл с 2008 по 2011 год.
«Сначала футбол для меня был как хобби, но потом я попал в «Барселону», и началась настоящая работа. У меня остались приятные воспоминания о команде. Этот опыт помог мне заиграть в Серии А.
Я ушел из «Барселоны», потому что решил, что стиль игры клуба мне не подходит. В итальянском футболе многое устроено иначе. Теперь мое будущее в «Интере». Слухи будут появляться, но я хочу остаться здесь навсегда и помочь клубу вернуться на вершину», — цитирует Икарди Marca.