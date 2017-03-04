Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе «Кайрата»

«Кайрат» победил «Астану» в матче за Суперкубок Казахстана. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выделялся активностью и создал для партнёров несколько опасных моментов, а на 71-й минуте покинул поле.
На 76-й минуте забил Сесар Арсо, который оказался самым расторопным на добивании. В концовке Исламбек Куат завершил контратаку точным ударом, удвоив преимущество «Кайрата».
«Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана второй раз подряд и по общему количеству побед уступает лишь «Актобе», на счету которого три Суперкубка.
«Кайрат» (стартовый состав): Плотников, Суюмбаев, Маркович, Арсо, Ахметов, Бакаев, Куат, Исламхан, Исаэл, Аршавин, Гоу.
Суперкубок Казахстана
«Астана» — «Кайрат» — 0:2 (0:0)
Голы: Арсо, 76 (0:1), Куат, 90 (0:2).