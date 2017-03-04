Руни выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Борнмутом»

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашний матч 27-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
С первых минут у манкунианцев на поле появится нападающий и капитан Уэйн Руни, который в последний раз выходил в стартовом составе в матче АПЛ в декабре.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Джонс, Рохо, Валенсия, Погба, Мата, Кэррик, Ибрагимович, Руни, Марсьяль.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало — в 15:30 мск.
«Манчестер Юнайтед» является соперником «Ростова» по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Ростове-на-Дону 9 марта.