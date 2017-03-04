«Амкар» упустил победу над «Уралом» в молодёжном первенстве

«Урал» принимал «Амкар» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в манеже «Урал» и завершилась вничью – 1:1.
Счёт в матче открыли гости благодаря точному удару Артёма Филиппова в первом тайме, однако во второй половине встречи «Урал» отыгрался после гола Никиты Глушакова. На 14-й минуте игры хавбек «Амкара» Вадим Чухланцев не смог реализовать пенальти.
«Урал» набрал 18 очков и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице молодёжного первенства, «Амкар» (11) располагается на предпоследней 15-й строчке.