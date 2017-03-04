«Ливерпуль» – «Арсенал»: текстовая трансляция начнётся в 20:30

4 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал».
Ранее команды встречались друг с другом 221 раз. 84 матча завершились победой «Ливерпуля», 59 раз команды сыграли вничью, а 78 раз сильнее оказались футболисты «Арсенала». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счётом 4:3.