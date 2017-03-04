Оланаре и Васин выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена ЦСКА».
В стартовом составе московской команды с первых минут на поле выйдут защитник Виктор Васин и нападающий Аарон Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Ионов, Оланаре.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Тошич, Миланов, Набабкин, Витиньо, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит». Начало встречи – в 16:30 мск.
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