Лам: не могу представить, что работа тренером будет доставлять мне удовольствие

Защитник «Баварии» Филипп Лам, который завершит карьеру по окончании сезона, сообщил, что на данный момент его не привлекает тренерская деятельность. 33-летний футболист ранее отказался от должности спортивного директора клуба.
«На данный момент я не вижу себя тренером. Если бы мне нужно было принимать решение сегодня, я бы отказался. Но что будет потом — никогда не говори никогда. Проводить большую часть времени на поле, чем я занимался последние 25 лет, это не то, что меня привлекает.
Мне всегда доставляло удовольствие размышлять над тактическими схемами, и я точно продолжу это делать, сидя у телевизора. Но чтобы стать тренером, быть постоянно в футболе, готовиться к матчам и тренировкам… Не могу представить, что это будет доставлять мне удовольствие. А удовольствие является неотъемлемой частью футбола», – цитирует Лама L`Equipe.