Фернандо: «Спартак» отлично подготовился и готов показать это всем на поле

Полузащитник «Спартака» Фернандо, которому 3 марта исполнилось 25 лет, дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о своих ощущениях, поделился ожиданиями от возобновления сезона и от предстоящего в воскресенье гостевого матча 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
«Я счастлив, потому что жизнь прекрасна. Счастлив, что прожил ещё один год. В день рождения чувствую, что моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Мне приятно осознавать, что я прожил ещё один год, и я предвкушаю новый великолепный год моей счастливой жизни.
Сейчас я счастлив находиться здесь, прекрасно ощущаю себя в команде и доволен, что мой день рождения проходит, пусть и в рабочей обстановке, но зато в кругу партнёров по команде. Рассчитываю, что в воскресенье мы порадуем всех прекрасной победой.
В свой день рождения мне не доводилось играть, как правило, я проводил его со своей семьёй. Сейчас я тоже провожу день рождения с семьёй. Я счастлив.
Мы уже чувствуем, что совсем скоро нам предстоит выйти на поле в матче с „Краснодаром“. Мы рассчитываем на очень хороший матч и красивую победу в итоге. Сейчас мы полностью сконцентрированы на том, чтобы подготовиться к матчу. Я чувствую праздник приближения большого футбола.
Мы готовы не просто хорошо, мы готовы отлично. Отличнейшим образом мы подготовились за эти сборы. Мы проделали хорошую работу над физическими кондициями, над тактикой, над техникой. Подготовились во всех аспектах и готовы показать это всем на поле. Понимаем, что будет очень непросто, потому что „Краснодар“ —очень сильная команда, но можно утверждать, что мы к сезону готовы по-настоящему», — заявил Фернандо.
«Приезжайте в Краснодар! Хочу видеть вас в воскресенье. Давай, „Спартак“!» — сказал бразилец на русском языке.