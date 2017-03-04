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«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодёжном первенстве

4 марта 2017, суббота. 15:50. Футбол
«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходила на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась вничью – 2:2.

В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Даниил Уткин и Жоаозиньо, а за «Спартак» отличились Александр Ломовицкий и Александр Руденко. На 45-й минуте «Краснодар» остался вдесятером после того, как красную карточку получил Сергей Бородин.

В этой встрече в составе красно-белых дебютировал Александр Селихов, который минувшей зимой перебрался в «Спартак» из «Амкара».

«Спартак» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства, «Краснодар» (25) располагается на седьмой строчке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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4 марта 2017, суббота
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