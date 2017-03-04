«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодёжном первенстве

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча проходила на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась вничью – 2:2.
В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Даниил Уткин и Жоаозиньо, а за «Спартак» отличились Александр Ломовицкий и Александр Руденко. На 45-й минуте «Краснодар» остался вдесятером после того, как красную карточку получил Сергей Бородин.
В этой встрече в составе красно-белых дебютировал Александр Селихов, который минувшей зимой перебрался в «Спартак» из «Амкара».
«Спартак» (34 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства, «Краснодар» (25) располагается на седьмой строчке.