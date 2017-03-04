Кирьяков: надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-Лиге

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал гостевое поражение со счётом 0:3 от «Оренбурга» в матче 18-го тура РФПЛ.
«Знаете, футбол — удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре ещё пропустить три мяча. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьи (матч обслуживал Владимир Сельдяков. — Прим. «Чемпионата») больше не будет в Премьер-Лиге.
Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Впереди не хватило агрессивности и настырности в штрафной площади», — заявил Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».