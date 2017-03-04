«Барселона» – «Сельта»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

4 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 26-го тура Примеры между «Барселоной» и «Сельтой». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта».
Ранее команды встречались друг с другом 103 раза. 59 матчей завершились победой «Барселоны», 23 раза команды сыграли вничью, а 21 раз сильнее оказались футболисты «Сельты». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Сельты» со счётом 4:3.