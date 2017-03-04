Кирьяков: не знаю фамилии арбитра, но больше он не выйдет судить «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков на пресс-конференции после гостевого поражения от «Оренбурга» (0:3) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги продолжил критиковать работу арбитра. Встречу обслуживал Владимир Сельдяков.
«Футбол — удивительная игра. Одна команда может владеть мячом всю игру, а вторая выиграть.
Испортил матч арбитр и выдуманный 11-метровый. Не знаю фамилии этого арбитра, но больше он не выйдет судить „Арсенал“. Так работать нельзя. Мы посмотрели этот эпизод — ни в какие ворота такое решение не лезет. Третий гол — наша ошибка.
Думбия мне понравился, но ему нужно сыграться с партнёрами», — приводит слова Кирьякова официальная страница «Арсенала» в «ВКонтакте».