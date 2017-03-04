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«МЮ» в большинстве не сумел дожать «Борнмут», Ибрагимович не реализовал пенальти

4 марта 2017, суббота. 17:26. Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте экс-защитник московского «Спартака» Маркос Рохо вывел манкунианцев вперёд, забив свой первый гол в АПЛ, однако на 40-й минуте гости отыгрались благодаря мячу Джошуа Кинга с пенальти. Перед свистком на перерыв «Борнмут» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Эндрю Сурман. Во втором тайме «МЮ» насел на ворота соперника, однако забить победный гол команде Жозе Моуринью не удалось. Ближе всех к успеху был Златан Ибрагимович, но он не реализовал пенальти на 72-й минуте.

«МЮ» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице АПЛ, «Борнмут» (27 баллов) идёт 14-м.
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
04 марта 2017, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 – Рохо – 23, 1:1 – Кинг – 40 (пен)
Удаления: нет – Сурман, 45
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
4 марта 2017, суббота
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