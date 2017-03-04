М. Кержаков: «Оренбург» заслужил победу, «Арсенал» ничего опасного не создал

Голкипер «Оренбурга» Михаил Кержаков прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Считаю, мы заслужили победу, ведь реализовали свои моменты, а „Арсенал“ ничего опасного не создал. Работы у меня особо много не было. Все моменты, которые мы отрабатывали на сборах, сегодня получились.
Буду ли основным вратарём „Оренбурга“? Не знаю, вопрос не ко мне», — сказал Кержаков в интервью клубной пресс-службе.
Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12) располагается на предпоследнем месте.