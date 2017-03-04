Аджоев: арбитр Сельдяков сломал игру, обидно, что у нас так судят

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев считает, что пенальти в ворота его команды в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:3) был назначен ошибочно. Аджоев, как и главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков, подверг критике работу арбитра матча Владимира Сельдякова.
«Не считаю, что там был пенальти. Кроме того, судья не дал вторую жёлтую карточку и сломал игру. Всё могло сложиться иначе. Такое ощущение, что арбитр пришёл откуда-то, где футбол никогда не судили. Иностранцы даже удивляются, как так можно. Обидно, что у нас так судят», – сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.