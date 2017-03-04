ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Зенит». Встреча завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме зрители наблюдали закрытую игру, и по-настоящему опасных моментов создать не удалось ни одной команде.
На 58-й минуте мяч после удара Жозе Маурисио угодил в штангу ворот Игоря Акинфеева. На 72-й минуте Понтус Вернблум получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
Оставшись вдесятером, красно-синие полностью закрылись, а инициативой полностью завладели сине-бело-голубые. Однако забить гости так и не смогли.
В таблице российской Премьер-Лиги «Зенит» сумел сократить отставание от лидирующего «Спартака» до четырёх очков. При этом красно-белых завтра ожидает гостевая игра с «Краснодаром». ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РФПЛ и отстаёт от «Зенита» на три очка.