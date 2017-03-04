Гончаренко: каждое касание майки — свисток, судья не даёт играть в футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашнего матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) затронул тему судейства. Встречу обслуживал Александр Егоров из Саранска.
«Судей нельзя критиковать, поэтому я скажу по-другому. Мы видели две игры „Зенита“ с „Андерлехтом“, когда был футбол. А сегодня каждое касание майки — судья свистит. Это ни в какие рамки не лезет. Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не даёт нам играть в футбол как таковой.
Чего не хватило ЦСКА в атакующей игре? Я не могу сказать, что до удаления нам чего-то не хватало. В первом тайме были предпосылки, чтобы забить. После удаления игра перешла в спокойное русло», — заявил белорусский специалист в эфире телеканала «Наш футбол».