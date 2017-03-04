Луческу: «Зенит» не использовал преимущество, которым владел всю игру

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Была игра двух равных соперников. Взять очко на поле такого соперника — не самый плохой вариант. Недоволен, что не использовали своё преимущество, которым владели на протяжении всей игры. Но рад, что много прессинговали, тем самым лишив соперника возможности цепляться за длинные передачи, на которые они были нацелены.
В какой-то мере нам сегодня помешало качество поля. Получилось, что обороняться было легче, чем атаковать. Жаль, не реализовали моменты, которые у нас были», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.