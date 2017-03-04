Дзюба: можно было удалять ещё одного игрока ЦСКА — ничего не изменилось бы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о гостевом матче 18-го тура РФПЛ с ЦСКА, завершившемся со счётом 0:0. С 70-й минуты «Зенит» играл в большинстве вследствие удаления полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.
«Игра вязкая. Можно было ещё удалять игрока у них — ничего не изменилось бы. Шесть человек стоят, не двигаются. Все большие. На контратаке не поймаешь. Нам бы креатива, подач, агрессии… Мяч держим, и только удар Маурисио хороший получился. Очень плохое давление мы оказывали. Хотя знали, что они в пять защитников играют. Мы не пропустим — это было понятно. Вопрос был в том, забьём ли мы», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.