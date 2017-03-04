Масалитин: не стоило ожидать от ЦСКА и «Зенита» супер-пупер матча

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью «армейцев» с «Зенитом» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«ЦСКА и «Зенит» показали обычный весенний футбол – много борьбы и мало мысли. Один удар в створ, но в первом тайме у «армейцев» было два-три отличных голевых момента, во втором – у «Зенита». Команды только вышли из отпуска, они не находятся в оптимальных кондициях и хорошем игровом тонусе. Не стоило ожидать супер-пупер матча. Ничего страшного нет.
В первом тайме «армейцы» явно переигрывали «Зенит»: отлично действовали в обороне, прессинговали в середине поля и впереди, пусть и со стандартов, создавали моменты. Во втором тайме стали действовать иначе: низко сели, перестали встречать соперника в центре поля и получили удар в штангу. После удаления ЦСКА уже не помышлял об атаке.
Первый тайм мне понравился, был виден рисунок игры. Да, впереди ничего не получалось в передачах. Оланаре проявил себя лучше Витиньо — боролся, цеплялся, нагнетал защитников и проявил свои лучшие качества», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.