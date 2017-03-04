Эрнани: в матче ЦСКА с «Зенитом» было меньше игры и больше ММА

Полузащитник «Зенита» Эрнани прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.
«Поле было плохим. Это усложняло жизнь. И в большей степени нам, чем ЦСКА, который оборонялся.
Можно сказать, что сегодня было меньше игры и больше MMA. Это был мой первый матч в РФПЛ. Нам было тяжело, но впереди ещё много игр, где нужно побеждать», — передаёт слова Эрнани корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В таблице российской Премьер-Лиги «Зенит» сумел сократить отставание от лидирующего «Спартака» до четырёх очков. При этом красно-белых завтра ожидает гостевая игра с «Краснодаром». ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РФПЛ и отстаёт от «Зенита» на три очка.