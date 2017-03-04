Хави Гарсия: игрокам «Зенита» не хватило решительности у ворот ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о гостевом матче 18-го тура РФПЛ с ЦСКА, завершившемся со счётом 0:0.
«Играть против ЦСКА было очень тяжело, команда села назад очень глубоко. Было тяжело вскрыть их оборону, и мы не смогли забить. Во втором тайме действовали более динамично, но нам не хватило решительности у ворот.
Говорите, эта ничья на руку „Спартаку“? Если „Спартак“ проиграет, тогда не в их пользу. Они зависят сами от себя. Посмотрим, как всё выйдет», — сказал Хави Гарсия в эфире телеканала «Наш футбол».